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تغريدات.. دوجلاس يخاطب مشجعي فيلا و”معركة كبيرة” لـ لابورتي

منذ 48 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إيميرك لابورتي – فرنسا

شارك المدافع الفرنسي إيميرك لابورتي صورة له من إحدى المباريات السابقة لفريقه، مغردا: “معركة كبيرة للوصول إلى الجولة التالية، الفضل يعود لهؤلاء الرجال في السيتي، سعيد بالعودة والفوز”.

داني باريخو – إسبانيا

قام لاعب وسط نادي فياريال الاسباني، داني باريخو، بنشر صورة من مباراة فريقه الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي مع هويسكا، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، مغردا: “لدينا الكثير لنعمل عليه والكثير لنحسنه، لكن علينا أن نعطي قيمة لكل نقطة في مثل هذه المنافسة الصعبة”.

إيدير ميليتاو – البرازيل

عبر الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع نادي ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه على ديبورتيفو آلافيس 4-1، لحساب الجولة العشرين من الدوري الإسباني، مغردا: “انتصار عظيم”.

دوجلاس لويز – البرازيل

نشر البرازيلي دوجلاس لويز لاعب وسط نادي أستون فيلا الإنجليزي صورة له من المباراة التي فاز بها فريقه على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، مغردا: “سعيد جدا بالنصر، يمكن للمعجبين أن يطمئنوا بأنني أعلم أنني خسرت كرات أكثر مما ينبغي”.

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