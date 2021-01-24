تغريدات.. دوجلاس يخاطب مشجعي فيلا و”معركة كبيرة” لـ لابورتي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إيميرك لابورتي – فرنسا

Big fight to reach the next round, credit to @CTFCofficial for this & the guys for the right answer. Happy to be back & winning 👊🏻💙 pic.twitter.com/AO4yAxqLq2 — Aymeric Laporte (@Laporte) January 23, 2021

شارك المدافع الفرنسي إيميرك لابورتي صورة له من إحدى المباريات السابقة لفريقه، مغردا: “معركة كبيرة للوصول إلى الجولة التالية، الفضل يعود لهؤلاء الرجال في السيتي، سعيد بالعودة والفوز”.

داني باريخو – إسبانيا

Tenemos mucho que trabajar y mucho que mejorar, pero hay que dar valor a cada punto en una competición tan complicada. Endavant! pic.twitter.com/2GlOb1hgCE — Dani Parejo (@DaniParejo) January 23, 2021

قام لاعب وسط نادي فياريال الاسباني، داني باريخو، بنشر صورة من مباراة فريقه الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي مع هويسكا، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، مغردا: “لدينا الكثير لنعمل عليه والكثير لنحسنه، لكن علينا أن نعطي قيمة لكل نقطة في مثل هذه المنافسة الصعبة”.

إيدير ميليتاو – البرازيل

عبر الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع نادي ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه على ديبورتيفو آلافيس 4-1، لحساب الجولة العشرين من الدوري الإسباني، مغردا: “انتصار عظيم”.

دوجلاس لويز – البرازيل

very happy for the victory !! +3

fans can rest assured that I know I lost more balls than I should 💪🏽 pic.twitter.com/afmMkGfNZw — Douglas Luiz (@dg_douglasluiz) January 23, 2021

نشر البرازيلي دوجلاس لويز لاعب وسط نادي أستون فيلا الإنجليزي صورة له من المباراة التي فاز بها فريقه على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، مغردا: “سعيد جدا بالنصر، يمكن للمعجبين أن يطمئنوا بأنني أعلم أنني خسرت كرات أكثر مما ينبغي”.

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