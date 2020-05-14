تغريدات .. دوناروما يتحدث مع “دومية” التدريب وكاسياس يتعاون مع كرويف

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيانلويجي دوناروما – إيطاليا

نشر حارس مرمى ميلان الإيطالي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) من التدريبات، معلقا: “بعد فترة طويلة، ينتهي بك الأمر بالتحدث إلى دمية التدريب”.

زين الدين زيدان – فرنسا

احتفل المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا لوكا”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

شارك حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، صورة لأحد الملاعب التي تم إنشاؤها بواسطة مؤسسة كرويف، عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “هذا هو نتيجة المجال العجيب الذي قمنا به في أفيلا، نأمل أن يستمتع به العديد من الأطفال قريبا، شكرا لكم جميعا”.

أندي لونيرغان – إنجلترا

قام حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، بمشاركة صورة لأصدقاء الدراسة عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “المدرسة الكلاسيكية القديمة”.

Khaled.omeri@alghad.jo