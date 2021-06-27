تغريدات.. دوناروما يقر بصعوبة التأهل وفيدال يغازل تشيلي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبرتو مانشيني – إيطاليا

احتفل الإيطالي روبرتو مانشيني بفوز فريقه الصعب على النمسا 2-1 وبلوغ الدور ربع النهائي من كأس أوروبا، مغردا: “أردناها ، فزنا والآن دعونا نتعانق جميعا معا”.

أرتورو فيدال – تشيلي

Amo tanto a mi país y esta camiseta!!!🇨🇱 para temerle a alguien!!!💪🏽🇨🇱💪🏽 siempre de frente carajo contra quien sea!!!👑💪🏽☄️🔥🇨🇱❤️ pic.twitter.com/1DXKidXP5D — Arturo Vidal (@kingarturo23) June 26, 2021

شارك الدولي التشيلي أرتورو فيدال عدة صور له من مباريات سابقة بقميص منتخب بلاده، مغردا: “أحب بلدي كثيرا وهذا القميص، علم تشيلي لا يخاف أحدا”.

ثيو هرنانديز – فرنسا

نشر الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز مدافع نادي ميلان، صورة له مع النجم الأسبق للكرة الإيطالية باولو مالديني احتفالا بعيد ميلاده، مغردا: “كعكة عيد الميلاد مع الأسطورة مالديني”.

جيانلويجي دوناروما – إيطاليا

Una vittoria sofferta conquistata con la determinazione e la grinta di chi non molla mai! #ForzaAzzuri 🧤💙 #Euro2020 pic.twitter.com/mmre6UEoU9 — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) June 26, 2021

اعترف حارس مرمى المنتخب الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، بمعاناة فريقه قبل تحقيق الفوز على النمسا في ثمن نهائي اليورو، مغردا: “نصر مؤلم حققناه بعزيمة من لا يستسلم أبدا”.

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