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تغريدات.. ديبالا يُروج للبلاك فرايدي وسواريز يدعم طفل السرطان

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

باولو ديبالا – إيطاليا

ظهر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في صورة له نشرها عبر موقع (إنستغرام)، بحملة دعائية لإحدى شركات الساعات التي قدمت هدايا في البلاك فرايدي، معلقا: “البلاك فرايدي، إنه الوقت المناسب لبدء التفكير في هدايا عيد الميلاد، حتى 2 ديسمبر”.

دينيس سواريز – إسبانيا

شارك مهاجم سلتا فيغو ما ذكرته الصفحة الرسمية لناديه عن اقتراب الطفل أليكس المصاب بالسرطان من المثول للشفاء، مغردا: “مبروك أليكس، نرسل لك كل حبنا ونتمنى أن تكون قريبا جدا في باليدوس”.

ممفيس ديباي – هولندا

تحدث اللاعب الهولندي عن حلم العودة للوطن الأصلي، حيث غرد على (تويتر): “الجميع يريدون الذهاب إلى الوطن الأم للحزب فقط، آمل أن تجد غرضا آخر للذهاب إليه”.

عصام الشوالي – معلق رياضي

عبر المعلق التونسي عن سعادته بانطلاق بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، مغردا: “في حضن الدوحة، يلتقي الأشقاء من جديد، أتمنى أن تكون بطولة متميزة كسابقاتها فنيا وتنظيميا وجماهيريا، حظ موفق للجميع”.

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