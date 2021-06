تغريدات.. ديباي يُحقق حلمه الكبير ومبابي ينعى صديقه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ممفيس ديباي – هولندا

Dream big kid.. Dream big.

Super excited to join my new club! @fcbarcelona 👉🏽🦁👈🏽 𝑮𝒐𝒅’𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏 pic.twitter.com/WnV1ufoBYw — Memphis Depay (@Memphis) June 19, 2021

عبر الهولندي ممفيس ديباي عن سعادته بالإنضمام إلى نادي برشلونة الإسباني قادما من ليون الفرنسي، مغردا: “حلم طفل كبير، متحمس للغاية من أجل الانضمام إلى فريقي الجديد”.

كاي هافرتز – ألمانيا

We continue to fight on, with another big game next week! pic.twitter.com/HNsg20oDlP — Kai Havertz (@kaihavertz29) June 19, 2021

أبدى الدولي الألماني كاي هافرتز عن سعادته بفوز منتخب بلاده على البرتغال بنتيجة 4-2 في منافسات اليورو، مغردا: “نواصل القتال، مع مباراة كبيرة أخرى الأسبوع المقبل”.

كيليان مبابي – فرنسا

Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger.

Un exemple pour tous.

Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle.

Reposes en paix mon Philou 😢🙏🏽🕊🙌🏽…. pic.twitter.com/jWo64rPPvQ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2021

نعى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، صديقه، مغردا: “شخص رائع أتيحت لي الفرصة للتفاعل معه، هو مثال للجميع وعاشق لكرة القدم والحياة، إرقد بسلام فيلو بلدي”.

إمري تشان – ألمانيا

What a team performance tonight 🔥 All to play for on Wednesday. Auf geht’s @DFB_Team 🇩🇪 #weCan pic.twitter.com/22wWhdwdIR — Emre Can (@emrecan_) June 19, 2021

شارك الألماني إمري تشان صورة له من مباراة منتخب بلاده “الماكينات” على البرتغال في الجولة الثانية من نهائيات كأس أوروبا، مغردا: “يا له من أداء رائع للفريق، كل ما يجب أن نلعبه يوم الأربعاء”.

