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تغريدات.. ديباي يُحقق حلمه الكبير ومبابي ينعى صديقه

منذ 4 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ممفيس ديباي – هولندا

عبر الهولندي ممفيس ديباي عن سعادته بالإنضمام إلى نادي برشلونة الإسباني قادما من ليون الفرنسي، مغردا: “حلم طفل كبير، متحمس للغاية من أجل الانضمام إلى فريقي الجديد”.

كاي هافرتز – ألمانيا

أبدى الدولي الألماني كاي هافرتز عن سعادته بفوز منتخب بلاده على البرتغال بنتيجة 4-2 في منافسات اليورو، مغردا: “نواصل القتال، مع مباراة كبيرة أخرى الأسبوع المقبل”.

كيليان مبابي – فرنسا

نعى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، صديقه، مغردا: “شخص رائع أتيحت لي الفرصة للتفاعل معه، هو مثال للجميع وعاشق لكرة القدم والحياة، إرقد بسلام فيلو بلدي”.

إمري تشان – ألمانيا

شارك الألماني إمري تشان صورة له من مباراة منتخب بلاده “الماكينات” على البرتغال في الجولة الثانية من نهائيات كأس أوروبا، مغردا: “يا له من أداء رائع للفريق، كل ما يجب أن نلعبه يوم الأربعاء”.

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