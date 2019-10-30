تغريدات.. راشفورد يسترجع حلم الطفولة ومبابي يعود إلى وطنه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

Last few days of being 2️⃣1️⃣ and lots has changed in the ten years since this. Different pitch. Same kid. Same dream 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/hBwrZf24bm — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 29, 2019

نشر مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له أثناء مداعبته الكرة قبل 10 سنوات، مغردا: “في الأيام القليلة الماضية ومنذ 21 عاما، تغير الكثير، حيث اختلف الملعب وبقي نفس الطفل وتشابه الحلم”.

كيليان مبابي – فرنسا

شارك الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، متابعيه على (تويتر) صورة له بصحبة رئيس نادي موناكو، مغردا: “العودة إلى وطني”.

بليز ماتويدي – فرنسا

Good Cop / Bad Cop 👮🏻‍♂👮🏾‍♂ pic.twitter.com/IJbS6K4Yj6 — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) October 29, 2019

قام لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله باولو ديبالا، مغردا بطريقة ساخرة: “شرطي جيد وشرطي سيء”.

محمد محمود – مصر

طمأن لاعب النادي الأهلي المصري متابعيه، في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) بعد نجاح عملية الرباط الصليبي التي خضع لها مؤخرا، مغردا: “القوي”.

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