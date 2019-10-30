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تغريدات.. راشفورد يسترجع حلم الطفولة ومبابي يعود إلى وطنه

منذ 4 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

نشر مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له أثناء مداعبته الكرة قبل 10 سنوات، مغردا: “في الأيام القليلة الماضية ومنذ 21 عاما، تغير الكثير، حيث اختلف الملعب وبقي نفس الطفل وتشابه الحلم”.

كيليان مبابي – فرنسا

شارك الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، متابعيه على (تويتر) صورة له بصحبة رئيس نادي موناكو، مغردا: “العودة إلى وطني”.

بليز ماتويدي – فرنسا

قام لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله باولو ديبالا، مغردا بطريقة ساخرة: “شرطي جيد وشرطي سيء”.

محمد محمود – مصر

طمأن لاعب النادي الأهلي المصري متابعيه، في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) بعد نجاح عملية الرباط الصليبي التي خضع لها مؤخرا، مغردا: “القوي”.

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