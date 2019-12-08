تغريدات .. راشيم رايت يُغازل الوحدات وفينيسيوس يتحدى المنافسين

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

راشيم رايت – الولايات المتحدة الأميركية

طلب المجنس الأميركي – الذي سبق له تمثيل نادي زين والمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، من جماهير نادي الوحدات أن تتحدث مع المدرب ماز، حتى يرتدي قميص الأخضر، بقوله: “جماهير الوحدات .. اخبروا ماز للإتصال بي”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

شارك المهاجم السويدي في حملة دعائية لإحدى شركات التلفاز، حيث نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء تقديمه إعلانا لإحدى شركات التلفاز، معلقا: “ستحصل على جودة صور لا تضاهى، بغض النظر عمّا تشاهده”.

فينيسيوس جونيور – البرازيل

😝 VAMOS REAL! 3 puntos más en la liga 😝 seguimos sin perder delante nuestra afición! pic.twitter.com/5sK2KgthBE — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) December 7, 2019

نشر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) وهو يخرج لسانه عقب فوز النادي الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة بالليغا، مغردا: “نحن في الطريق الصحيح، 3 نقاط أخرى بالدوري، سنستمر دون أن نخسر أمام جماهيرنا”.

بروسيا دورتموند

😎 Wie gefällt euch das Sondertrikot? Entschuldigt bitte, falls es zu technischen Schwierigkeiten kommen sollte. So habt ihr unseren Onlineshop noch nie gestürmt… 🤭🖤 pic.twitter.com/J4WaPjoBnO — Borussia Dortmund (@BVB) December 7, 2019

عبرت الصفحة الرسمية لنادي بروسيا دورتموند الألماني عن سعادتها بمبيعات قمصان الفريق بزمن قياسي، حيث كتبت الصفحة عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) : “كنا نتوقع الكثير، ولكن ليس ذلك، في غضون 150 دقيقة بالضبط، تم بيع قميصنا الخاص، إنه الجنون المطلق”.

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