تغريدات.. راكيتيتش يحتفل بعيد زواجه وليفاندوفسكي يتبرع بقميصه التاريخي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020

اختار مهاجم يوفنتوس الإيطالي الظهور بكمامات بلوني علمي البرتغال وإيطاليا لتوجيه رسالة إلى متابعيه عبر حسابه على (انستغرام) يدعوهم فيها للوحدة والتضامن بمواجهة فيروس كورونا، بقوله: “في هذه اللحظات الصعبة بالنسبة للعالم، يبدو من المهم أن نتوحد ونساعد بعضنا البعض، فنعمل كل شيء من أجل المساعدة”.

بول بوغبا – فرنسا

نشر لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وهو يسدد الكرة في السلة، معلقا: “لقد كان شرفا لنا أن نتحدى الأسد ونتغلب على إبراهيموفيتش، لقد انتهت اللعبة الآن”.

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا

شارك لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) بقميصه الأول مع ناديه، معلقا: “هذا هو قميصي من مباراة الدوري الألماني ضد شالكه، تمكنت من تسجيل هاتريك، وأود أن أتبرع بهذا القميص للمزاد كجزء من التطبيق الأقل لحملة المستشفيات، وسيتم تحويل المبلغ بأكمله إلى المستشفيات البولندية”.

إيفان راكيتيتش – كرواتيا

احتفل لاعب نادي برشلونة الإسباني بعيد زواجه السابع، بعدما نشر صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة زوجته على ظهر جواد، معلقا: “7 سنوات، عيد ميلاد سعيد للحب، عندما نكون مسنين، سأقول لك، أنت حب حياتي”.

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