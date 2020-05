تغريدات .. راكيتيتش يُغازل بناته وميلنر يستيعد ذكريات “الريمونتادا”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إيفان راكيتيتش – كرواتيا

نشر لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له رفقة زوجته وبناته عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “3 فتيات، أحبك”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

I was a teenager watching this game – it was incredible what the #5times team did that night 🏆⚽️🙌🏻 https://t.co/ibU2JOrPG8 — James Milner (@JamesMilner) May 25, 2020

شارك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة لتتويج الريدز بلقب دوري الأبطال عام 2005 في ريمونتادا تاريخية على حساب نادي ميلان، مغردا: “كنت مراهقا أشاهد هذه المباراة – كان أمرا لا يصدق ما فعله فريق 5 مرات في تلك الليلة”.

أكسيل فيتسل – بلجيكا

Happy Birthday @zenit_spb 🥳 Thank you for all the amazing memories together during my time in St.Petersburg 🙏🏽💙 pic.twitter.com/8Upx5or0om — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 25, 2020

احتفل لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بذكرى تأسيس فريقه السابق زينيت الروسي، مغردا: “شكرا لك على كل الذكريات الرائعة خلال وقتي بنادي زينيت”.

أنطونيو روديغر – ألمانيا

Horrible news – I'm so sad about it 😓 Rest in peace, my brother ❤️🙏🏾 A young talent gone too soon from us. Condolences to the entire family! #JosephBouassePerfection 🇨🇲 #RIP pic.twitter.com/Ul8bZR4fSU — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 25, 2020

نعى لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، وفاة زميله جوزيف بواسي لاعب نادي روما، مغردا: “أخبار مروعة، أنا حزين جدا حيال ذلك، أرقد بسلام، أخي موهبة شابة ذهبت منا، التعازي الحارة لجميع أفراد أسرته”.

Khaled.omeri@alghad.jo