تغريدات.. رامسي وبيل يباركان تأهل ويلز وشتيغن يتأمّل مع طفله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

آرون رامسي – ويلز

Last 16 again…Here we come!!! What a achievement, all the players and staff… Brilliant 👏🏼👏🏼😬 To all the fans who have travelled and all of you that couldn’t, enjoy your night! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @FAWales #TogetherStronger pic.twitter.com/UstZHqUKjX — Aaron Ramsey (@aaronramsey) June 20, 2021

أبدى الويلزي آرون رامسي سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس أوروبا رغم الخسارة بهدف نظيف أمام إيطاليا، مغردا: “آخر 16 مرة.. ها نحن نأتي، يا له من إنجاز، وجميع اللاعبين والموظفين رائعون”.

جورجيو كيلليني – إيطاليا

Ennesima grande prova di un gruppo unico. Salutiamo Roma e il nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto e trasmesso tanto entusiasmo. Ci vediamo a Wembley. Avanti così!!! 🇮🇹 #ITAWAL #Euro2020 pic.twitter.com/CQ3DYYBKag — Giorgio Chiellini (@chiellini) June 20, 2021

عبر الإيطالي جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس عن سعادته بتأهل “الآزوري” إلى ثمن نهائي اليورو محققا العلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات، مغردا: “اختبار آخر رائع لمجموعة واحدة، نحيي روما وشعبنا الذين دعمونا دائما وبثوا الكثير من الحماس. نراكم في ويمبلي للاستمرار على هذا النسق”.

تير شتيغن – ألمانيا

You broaden my horizon constantly. pic.twitter.com/kVrXqakiUb — Marc ter Stegen (@mterstegen1) June 20, 2021

شارك الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له مع طفله تظهر تأمله في السماء، مغردا: “أنت توسّع أفقي باستمرار”.

غاريث بيل – ويلز

Last 16! Proud of the boys! Difficult game today but the lads gave it everything. We look forward 💪🏼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#TogetherStronger #EURO2020 pic.twitter.com/y4uOhEp1NJ — Gareth Bale (@GarethBale11) June 20, 2021

حث الويلزي غاريث بيل لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، لاعبي منتخب بلاده على تقيدم أقصى ما لديهم في ثمن نهائي كأس أوروبا، مغردا: “دور الستة عشر، مباراة صعبة لكن اللاعبين سيقدموا لها كل شيء”.

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