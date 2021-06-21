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تغريدات.. رامسي وبيل يباركان تأهل ويلز وشتيغن يتأمّل مع طفله

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

آرون رامسي – ويلز

أبدى الويلزي آرون رامسي سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس أوروبا رغم الخسارة بهدف نظيف أمام إيطاليا، مغردا: “آخر 16 مرة.. ها نحن نأتي، يا له من إنجاز، وجميع اللاعبين والموظفين رائعون”.

جورجيو كيلليني – إيطاليا

عبر الإيطالي جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس عن سعادته بتأهل “الآزوري” إلى ثمن نهائي اليورو محققا العلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات، مغردا: “اختبار آخر رائع لمجموعة واحدة، نحيي روما وشعبنا الذين دعمونا دائما وبثوا الكثير من الحماس. نراكم في ويمبلي للاستمرار على هذا النسق”.

تير شتيغن – ألمانيا

شارك الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له مع طفله تظهر تأمله في السماء، مغردا: “أنت توسّع أفقي باستمرار”.

غاريث بيل – ويلز

حث الويلزي غاريث بيل لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، لاعبي منتخب بلاده على تقيدم أقصى ما لديهم في ثمن نهائي كأس أوروبا، مغردا: “دور الستة عشر، مباراة صعبة لكن اللاعبين سيقدموا لها كل شيء”.

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