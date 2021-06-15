تغريدات.. راموس يدعم إسبانيا ورونالدو يوجّه رسالة للبرتغاليين

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وسام الصوص – الأردن

نشر المدرب الوطني بكرة السلة وسام الصوص تدوينة عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك)، قال فيها: “أنا فخور بكل اللاعبين والموظفين، شرف لي ان اكون جزءا من المنتخب الاردني، الكثير من العمل امامنا، هيا ايها الصقور.

رامز قعوار – الأردن

شارك مسؤول الإحصائيات في المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، رامز قعوار، صورة له أثناء تواجده على المقصورة الرسمية في مباراة المنتخب التي فاز بها على شقيقه الفلسطينني 79-76 في ختام مباريات نافذة التصفيات، معلقا: “المحطة التالية جاكرتا.. فخور بالصقور”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “قبل 5 أعوام فاجأنا اوروبا لاول مرة في مسابقة دولية كبيرة للبرتغال، هذه المجموعة من اللاعبين الاستثنائيين الذين كتبوا اسمهم باحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بقي 11 فقط في هذا اليورو 2020، وأعلم ان جميع الغائبين معنا…نشعر بدعمكم، صرخاتكم وعقيدتكم، دعونا نترك كل شيء في الملعب لرفع اسم البرتغال مرة اخرى”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

وجه الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، رسالة دعم إلى لاعبي المنتخب الإسباني المشارك في بطولة كأس أوروبا المؤجلة 2020 والتي يغيب عنها لأول مرة بسبب الإصابة، مغردا: “كل دعمي وتشجيعي لزملائي في الفريق بأول ظهور لهم في اليورو، هيا بنا”.

[email protected]