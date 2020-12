تغريدات.. راموس يشكر بنزيمة وبيغ شو يعرض برنامجه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرجيو راموس – إسبانيا

Era el día, era la hora, era el momento.

¡Somos el @realmadrid!

This was the day, the moment, the time. We are #RealMadrid!

Congrats on the brace, @Benzema!!#HalaMadrid pic.twitter.com/074gVpsGMT — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2020

نشر الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، صورة له مع زميله الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل هدفي الفوز لفريقه أمام بروسيا مونشنجلادباخ بمسابقة دوري الأبطال، مغردا: “كان اليوم والساعة واللحظة، نحن ريال مدريد، شكرا على الدعم بنزيمة، هلا مدريد”.

بيغ شو – الولايات المتحدة

It's the most wonderful time of the year! Check out a very special holiday episode of #TheBigShowShow on @netflix today, 12/9. pic.twitter.com/9lMpygujGC — “The Big Show” Paul Wight (@WWETheBigShow) December 9, 2020

شارك المصارع الأميركي بيغ شو، مقتطفات من برنامجه الترفيهي، مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “إنه اجمل وقت في السنة، حلقة خاصة جدا من البرنامج على نتفليكس”.

علي سعيد الكعبي – الإمارات

لولا أهدافه الستة في مونديال 82 مارقصت إيطاليا من الفرح لايام ، وماتحول رئسها العجوز بيرتيني إلى طفل وهو يحتفل باهدافه ، عندما سئيل الداهية بيرزوت : هل أصابك الجنون لتستدعي للمونديال لاعبا عاطلا وخريج سجن ، أجابهم ساكون العاقل الوحيد فيكم بعد المونديال !

وداعا باولو روسي 💔 pic.twitter.com/OdYhKuaoM2 — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) December 10, 2020

نعى المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي، أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي، مغردا: “لولا أهدافه الستة في مونديال 82 ما رقصت إيطاليا من الفرح لأيام، وما تحول رئيسها العجوز بيرتيني إلى طفل وهو يحتفل بأهدافه، عندما سئل الداهية بيرزوت: هل أصابك الجنون لتستدعي للمونديال لاعبا عاطلا وخريج سجن، أجابهم سأكون العاقل الوحيد فيكم بعد المونديال، وداعا باولو روسي”.

لوكا مودريتش – كرواتيا

عبر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالفوز على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وبلوغ دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية، مغردا: “نراكم الجولة المقبلة”.

[email protected]