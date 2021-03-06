تغريدات.. راموس يقترب من العودة وأوزيل يتعرض لانتكاسة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تشيلسي – إنجلترا

هنأ الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، مهاجمه الألماني تيمو فيرنر بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد فيرنر”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

شارك الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، يظهر قطعه شوطا طويلا في إجراءات التعافي تمهيدا للعودة إلى الملاعب، مغردا: “تقدم”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

For every setback, God has a comeback 🤲🏼 He will help you to come back even stronger! #SABR ❤️ Tuhan memberkati Anda 🇮🇩 #JummaMubarak #HayirliCumalar 🇹🇷 pic.twitter.com/p5yXN59oSF — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 5, 2021

نشر الدولي الألماني مسعود أوزيل، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، بعد تعرضه لإصابة قوية اضطرته لمغادرة ملعب مباراة فريقه فناربخشة مع أنطاليا سبور في الدقيقة 67، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مغردا: “مع كل انتكاسة، الله هو من يساعدك لتعود أقوى”.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

No ano passado, no início da pandemia, @neymarjr começou a utilizar a Câmara Hiperbárica, um tratamento com oxigênio… Saiba como funciona! ➡https://t.co/yFqpAZxPyl#Neymar pic.twitter.com/ErdDTwtDsI — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) March 5, 2021

يواصل البرازيلي نيمار، العمل في منزله، ليكون لائقا للمشاركة في مواجهة إياب التشامبيونزليغ المقررة لفريقه باريس سان جيرمان أمام برشلونة في 10 آذار (مارس) الحالي، والمتمثل بجهاز معالجة الأكسجين، مغردا: “في بداية وباء كورونا، استخدمت غرفة الضغط العالي وهو علاج بالاكسجين، اكتشفوا كيف يعمل”.

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