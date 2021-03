تغريدات.. راموس يقترب من العودة وأوزيل يتعرض لانتكاسة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تشيلسي – إنجلترا

هنأ الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، مهاجمه الألماني تيمو فيرنر بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد فيرنر”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

شارك الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، يظهر قطعه شوطا طويلا في إجراءات التعافي تمهيدا للعودة إلى الملاعب، مغردا: “تقدم”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

For every setback, God has a comeback 🤲🏼 He will help you to come back even stronger! #SABR ❤️ Tuhan memberkati Anda 🇮🇩 #JummaMubarak #HayirliCumalar 🇹🇷 pic.twitter.com/p5yXN59oSF

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 5, 2021