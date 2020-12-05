تغريدات.. رشا عبده تنعى جدتها وفان دايك يبدأ مرحلة التأهيل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رشا عبده – الأردن

نعت لاعبة المنتخب الوطني ونادي شباب الفحيص، رشا عبده، جدتها الحاجة خديجة، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على (فيسبوك): “… ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى جدتي الحاجة خديجة عبده (أم اسحق) التي غادرتنا الى دار الحق”.

خلدون جبارة – الأردن

أعلن لاعب نادي كفريوبا الرياضي، خلدون جبارة، تعافيه من فيروس كورونا، حيث كتب عبر صفحته على (فيسبوك): “…الحمد لله رجعت على التدريب مع فريقي كفريوبا بعد الشفاء من إصابة كورونا، والحمد لله رب العالمين، وبالنسبة لرقمي هذه الموسم فهو مشتق من كوفيد-19، والقادم أفضل”.

فيرجيل فان ديك – هولندا

Working harder than ever.. pic.twitter.com/ooh7kOSxnn — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 4, 2020

شارك الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، عدة صور له وهو يجري تدريبات فردية في صالة الألعاب داخل مركز أكسا للمرة الأولى منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي، مغردا: “أعمل بجد أكثر من أي وقت مضى”.

أشرف بن عياد – المغرب

اليوم قمنا بزيارة متحف الشمع في مدينة برشلونة، أعمال مختلفة حول بعض الرياضيين وأبرزهم ليو ميسي ، ما رأيكم وهل هناك شبه؟ pic.twitter.com/kf7MPnYqUZ — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 4, 2020

طرح مراسل شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية، أشرف بن عياد، سؤالا تفاعليا مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “اليوم قمنا بزيارة متحف الشمع في مدينة برشلونة، أعمال مختلفة حول بعض الرياضيين وأبرزهم ليونيل ميسي، ما رأيكم وهل هناك شبه؟”.