تغريدات .. رمضان صبحي يودع إكرامي وبنزيمة على سلم الطائرة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم بنزيمة – فرنسا

قام لاعب نادي ريال مدريد الإسباني بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة زملائه على سلم الطائرة من أجل قضاء بعض الراحة، معلقا: “لا دور في الهواء”.

دافيد آلابا – النمسا

دعم لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني مواطنه دومينيك ثيم، والذي خسر لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مغردا: “بطولة رائعة دومينيك، يمكنك أن تكون فخورا”.

رمضان صبحي – مصر

شارك لاعب النادي الأهلي المصري صورة لزميله شريف إكرامي عبر موقع (إنستغرام) معلقا: “دعاء من القلب للزميل والصديق والأخ الكبير، بالتوفيق في كل مكان تتواجد فيه رغم الفراغ الكبير الذي ستتركه في النادي وفي نفسي، احترم رغبتك وأساندك في كل قرار تتخذه ليقيني أنك دائما تأخذ القرار المناسب، وحش أفريقيا”.

[email protected]