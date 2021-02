تغريدات.. رودريغو يُعلن العودة وأحلام شوريتير تتحقق

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رودريجو – البرازيل

نشر كل من المهاجم البرازيلي رودريجو ولاعب الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي صورة مشتركة لهما برفقة البلجيكي إدين هازارد عبر حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنا من خلالها عودتهم إلى لصفوف ريال مدريد “قريبا”، وذلك قبل يومين من مواجهة أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، مغردا: “سنعود قريبا”.

إيلكاي غوندوغان – ألمانيا

Another good result! Amazing defensive work from everyone 🎱💪🏼 @mancity pic.twitter.com/YqqlgRxM1s — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 21, 2021

شارك الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، عدة صور له من المباراة التي فاز بها فريقه على آرسنال بهدف نظيف، لحساب الجولة 25 من البريميرليغ، مغردا: ” نتيجة جيدة أخرى! عمل دفاعي مذهل من الجميع”.

هاري ماغواير – إنجلترا

Important 3 points ➕3️⃣

Congrats Shola Shoretire on the debut 👏 #MUFC 🔴 pic.twitter.com/1Vii1e2yDb — Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 21, 2021

أبدى الدولي الإنجليزي هاري ماغواير مدافع نادي مانشستر يونايتد، سعادته بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، لحساب الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مغردا: “3 نقاط اضافية مهمة، مبروك شولا شوريتير على الظهور الأول”.

شولا شوريتير – إنجلترا

سجل لاعب الوسط الإنجليزي شولا شوريتير ذي الأصول النيجيرية، ظهوره الأول عن 17 عاما في البريميرليغ، بعدما شارك في آخر دقائق لقاء فريقه مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، مغردا: “الأحلام فعلا تصبح حقيقة”.

