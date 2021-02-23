تغريدات.. رونالدو سعيد بالانتصار وسيزارو يعود للطحن

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

Quando eu posto sobre BBB:

A galera que me segue e não fala português, estão mais perdidos do que eu no primeiro dia de escola 🤣😅 — Neymar Jr (@neymarjr) February 22, 2021

كتب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “عندما أنشر على (بي بي بي)، الرجال الذين يتبعونني ولا يتحدثون البرتغالية ، ضائعون أكثر مني، مثل اليوم الأول من المدرسة”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Vittoria importante! Felice di aver dato il mio contributo! Avanti così ragazzi! 🚀 🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/FC9PCpK7bh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2021

عبر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بفوز فريقه يوفنتوس على ضيفه كروتوني 3-0 في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي في كرة القدم، مغردا: “انتصار مهم! سعيد لأنني قدمت مساهمتي، استمر مع هؤلاء الرجال”.

أنطونيو سيزارو – سويسرا

Back to the grind. Let’s go pic.twitter.com/gSt9m674Z5 — Cesaro (@WWECesaro) February 22, 2021

شارك المصارع السويسري، أنطونيو سيزارو، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “العودة إلى طحن، لنذهب”.

أندريا بيرلو – إيطاليا

3 punti fondamentali per continuare il nostro cammino! @juventusfc pic.twitter.com/xdpzfTSdsb — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) February 22, 2021

أبدى الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس، سعادته بفوز فريقه على كروتوني بثلاثية نظيفة لحساب الجولة 23 من الكالتشيو، مغردا: “3 نقاط أساسية لمواصلة رحلتنا”.

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