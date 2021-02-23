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تغريدات.. رونالدو سعيد بالانتصار وسيزارو يعود للطحن

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

كتب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “عندما أنشر على (بي بي بي)، الرجال الذين يتبعونني ولا يتحدثون البرتغالية ، ضائعون أكثر مني، مثل اليوم الأول من المدرسة”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

عبر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بفوز فريقه يوفنتوس على ضيفه كروتوني 3-0 في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي في كرة القدم، مغردا: “انتصار مهم! سعيد لأنني قدمت مساهمتي، استمر مع هؤلاء الرجال”.

أنطونيو سيزارو – سويسرا

شارك المصارع السويسري، أنطونيو سيزارو، عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “العودة إلى طحن، لنذهب”.

أندريا بيرلو – إيطاليا

أبدى الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس، سعادته بفوز فريقه على كروتوني بثلاثية نظيفة لحساب الجولة 23 من الكالتشيو، مغردا: “3 نقاط أساسية لمواصلة رحلتنا”.

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