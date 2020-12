تغريدات.. رونالدو سعيد بالمئوية وأليسون يعود إلى عرينه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

داني باريخو – إسبانيا

شارك الدولي الاسباني داني باريخو لاعب وسط نادي فياريال، صورتين من مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال بيتيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مغردا: “هناك الكثير من العمل للحصول على نقطة واحدة فقط، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام وأن نفكر في المباراة التالية”.

أليسون بيكر – البرازيل

عاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي لحماية عرين “الريدز” مساهما في تعادل فريقه 1-1 أمام فولهام بالبريميرليغ، مغردا: ” إنه لأمر رائع أن أعود إلى العمل!”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

What better way to celebrate my 100th game for Juventus, than scoring two more goals for the team? I’m very proud of reaching this number with the Vecchia Signora jersey, but guess what: I also have my mind already set on the 100 goals for Juve. Fino Alla Fine!🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/4X6nn8QSvO

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 13, 2020