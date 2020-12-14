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تغريدات.. رونالدو سعيد بالمئوية وأليسون يعود إلى عرينه

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

داني باريخو – إسبانيا

شارك الدولي الاسباني داني باريخو لاعب وسط نادي فياريال، صورتين من مباراة فريقه الأخيرة أمام ريال بيتيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مغردا: “هناك الكثير من العمل للحصول على نقطة واحدة فقط، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام وأن نفكر في المباراة التالية”.

أليسون بيكر – البرازيل

عاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي لحماية عرين “الريدز” مساهما في تعادل فريقه 1-1 أمام فولهام بالبريميرليغ، مغردا: ” إنه لأمر رائع أن أعود إلى العمل!”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

عبر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بالوصول إلى مباراته المئوية مع يوفنتوس، مغردا: “ما هي أفضل طريقة للإحتفال بمباراتي رقم 100 مع يوفنتوس من تسجيل هدفين آخرين للفريق؟ أنا فخور جدا بالوصول إلى هذا الرقم بقميص اليوفي، لكنني وضعت عقلي بالفعل على 100 هدف ليوفنتوس.. حتى النهاية!”.

تيو هرنانديز – فرنسا

واصل نادي ميلان الإيطالي سلسلة مبارياته الطويلة دون خسارة، وذلك بعد تعادله الإيجابي 2-2 مع بارما في الكالتشيو، مغردا: “النضال والقلب.. ما زلنا غير مهزومين، دائما ميلان”.

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