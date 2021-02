تغريدات.. رونالدو سعيد بـ “الروح” والحضري يُساند أبو ريدة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

فريدريكو سانتوس – البرازيل

شارك البرازيلي فريدريكو رودريغز سانتوس لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له من الفوز الكاسح لفريقه على ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 ضمن منافسات البريميرليغ، مغردا: “فوز هائل”.

عصام الحضري – مصر

تمنى الحارس المصري الأسبق عصام الحضري، الشفاء العاجل للرئيس السابق لاتحاد الكرة المصري، هاني أبو ريدة، بعد إصابته بفيروس كورونا، مغردا: “خالص الأمنيات والدعوات القلبية للمهندس هاني ابو ريدة، ألف سلامة وربنا يشافيك ويحفظك من كل سوء، وأتمنى أن تتعافى بأسرع وقت”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

عبر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن سعادته بفوز فريقه على انتر ميلان 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، مغردا: “فوز عظيم، نحن بحاجة لهذه الروح”.

ماريا شارابوفا – روسيا

