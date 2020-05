تغريدات .. رونالدو في جزيرته وأوزيل ينتظر تبديل كورونا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 2, 2020 at 3:55am PDT

View this post on Instagram

شارك نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع (إنستغرام) رفقة نجله في إحدى الجزر، معلقا: “اكتشف جزيرتي مع أفضل شريك”.

كارليس بيريز – اسبانيا

A post shared by Carles Pérez (@carlesperez7) on May 2, 2020 at 9:08am PDT

View this post on Instagram

احتفل لاعب نادي روما الإيطالي المُعار من برشلونة، بعيد ميلاد كلبه، حيث نشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد جوكو الأول، إنني أتطلع إلى رؤيتك”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

The substitution we are all waiting for 🔁🙏🏼

Covid-19 _ OUT ❌🦠

Football _ IN ❤️⚽ pic.twitter.com/KitEEq8ntB

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 2, 2020