تغريدات .. رونالدو في جزيرته وأوزيل ينتظر تبديل كورونا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع (إنستغرام) رفقة نجله في إحدى الجزر، معلقا: “اكتشف جزيرتي مع أفضل شريك”.

كارليس بيريز – اسبانيا

احتفل لاعب نادي روما الإيطالي المُعار من برشلونة، بعيد ميلاد كلبه، حيث نشر صورة له عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد جوكو الأول، إنني أتطلع إلى رؤيتك”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

The substitution we are all waiting for 🔁🙏🏼 Covid-19 _ OUT ❌🦠

Football _ IN ❤️⚽ pic.twitter.com/KitEEq8ntB — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 2, 2020

نشر لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له في ملاعب كرة القدم، عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “الاستبدال الذي ننتظره جميعا، خروج كورونا ودخول كرة القدم”.

كاسبر شمايكل – الدنمارك

The day the dream came true 🏆 https://t.co/hXZHZpPpmh — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) May 2, 2020

استذكر حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي، احتفالات فريقه بالتتويج باللقب التاريخي في البريميرليغ منذ 4 مواسم، مغردا: “يوم تحقق الحلم”.

Khaled.omeri@alghad.jo