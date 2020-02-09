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تغريدات .. رونالدو في نزهة صباحية وراشفورد يُطالع الكتاب

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة زملائه في الفريق، معلقا: “نزهة الصباح”.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

قام لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنشر صورة له عبر (إنستغرام)، أثناء مطالعته أحد الكتب، معلقا: “الحصول على بعض القراءة قبل اليوم العالمي للكتاب، بينما لا يمكنني التدريب جسديا بالوقت الحالي، على الأقل يمكنني ممارسة عقلي”.

لوكاس مورا – البرازيل

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Meu parceirinho 👊🏽💙

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شارك لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة نجله الذي ظهر وهو يرتدي قميص أبيه، معلقا: “شريكي الصغير”.

روبرت ليفاندوفيسكي – بولندا

احتفل مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعيد ميلاد شقيقته، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على (انستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا أختي”.

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