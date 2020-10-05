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تغريدات .. رونالدو مع عائلته والزوي يُساند الوحدات وسحاب

منذ 30 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله أبو زمع – الأردن

كتب المدير الفني لفريق نادي الوحدات، عبدالله أبو زمع، عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، بعد ثبوت إصابته و20 لاعبا وإداريا من الفريق بفيروس كورونا: “الحمدالله على كل حال، بالشفاء العاجل يا أبطال، الشكر لكل من سأل عنا ودعمنا، لكم إخواني التحية وربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا وقيادته وشعبه من كل مكروه”.

أكرم الزوي – ليبيا

تمنى المحترف الليبي أكرم الزوي مهاجم فريق النادي الفيصلي، الشفاء العاجل للاعبي الوحدات وسحاب المصابين بفيروس كورونا، مغردا: “دعائي بالشفاء لجميع الإخوة والزملاء في ناديي الوحدات وسحاب، الذين أصيبوا بفيروس كورونا، قلوبنا معكم، شافاكم الله وعافاكم، شدة وبتزول”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

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Good morning! 😀❤️ #blessed

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شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (انستغرام)، تظهر جلوسه مع عائلته وتناول وجبة الفطور، معلقا: “صباح الخير”.

دوجلاس لويز – البرازيل

نشر لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز، صورة من فوز فريقه الإنجليزي أستون فيلا على ضيفه ليفربول بنتيجة 7-2 ضمن بطولة البريميرليغ، مغردا: “أنا سعيد بالحصول على 3 نقاط أخرى”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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