خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

باستيان شفاينشتايغر – ألمانيا

Looking forward to an easy weekend with the family and some ⚽ 😉

Ich freue mich auf ein entspanntes Wochenende mit der Familie und ein bisschen ⚽😉 pic.twitter.com/KaZOSbhoje — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) November 28, 2020

كتب لاعب الوسط الألماني المعتزل باستيان شفاينشتايغر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “أتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع سهلة مع العائلة وبعض الأصدقاء”.

محمد الشناوي – مصر

كان مشوار طويل بس ربنا وفقنا عشان نوفي بوعدنا ليكم ولمؤمن زكريا.

مبروك التاسعة يا أهلي، مبروك لأبطال إفريقيا وجمهورهم ولإدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ❤️ 🦅 #الاهلي pic.twitter.com/Dm1htFDvB6 — Mohamed el Shenawy (@Melshenawy) November 27, 2020

عبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، مغردا: “كان مشوارا طويلا، ربنا وفقنا حتى نوفي بوعدنا لكم وللاعب مؤمن زكريا، مبروك التاسعة يا أهلي ومبروك لأبطال إفريقيا وجمهورهم وإدارة النادي الأهلي وجهازه الفني”.

روبرتو مانشيني – إيطاليا

Grazie a tutti coloro che per messaggio, post, stories e tweet mi hanno fatto gli auguri. Grazie davvero a tutti per il pensiero! — Roberto Mancini (@robymancio) November 27, 2020

احتفل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعيد ميلاده الـ 56، معربا عن شكره لكل من بادر إلى تهنئته، بقوله: ” شكراً لكل من أرسلوا لي أطيب تمنياتهم بالرسالة والبريد والقصص والتغريدات، شكرا جزيلا”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أثار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الشكوك حول إمكانية تحوله إلى عازف ومغني، حيث نشر صورة معبرة عن توجهه الجديد، مغردا: “هل أوافق؟”.

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