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تغريدات .. رونالدو “مغنيا” والشناوي يبارك “النجمة التاسعة”

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

باستيان شفاينشتايغر – ألمانيا

كتب لاعب الوسط الألماني المعتزل باستيان شفاينشتايغر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “أتطلع إلى عطلة نهاية أسبوع سهلة مع العائلة وبعض الأصدقاء”.

محمد الشناوي – مصر

عبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته في الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، مغردا: “كان مشوارا طويلا، ربنا وفقنا حتى نوفي بوعدنا لكم وللاعب مؤمن زكريا، مبروك التاسعة يا أهلي ومبروك لأبطال إفريقيا وجمهورهم وإدارة النادي الأهلي وجهازه الفني”.

روبرتو مانشيني – إيطاليا

احتفل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعيد ميلاده الـ 56، معربا عن شكره لكل من بادر إلى تهنئته، بقوله: ” شكراً لكل من أرسلوا لي أطيب تمنياتهم بالرسالة والبريد والقصص والتغريدات، شكرا جزيلا”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أثار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الشكوك حول إمكانية تحوله إلى عازف ومغني، حيث نشر صورة معبرة عن توجهه الجديد، مغردا: “هل أوافق؟”.

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