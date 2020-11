خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

باستيان شفاينشتايغر – ألمانيا

Looking forward to an easy weekend with the family and some ⚽ 😉

Ich freue mich auf ein entspanntes Wochenende mit der Familie und ein bisschen ⚽😉 pic.twitter.com/KaZOSbhoje

