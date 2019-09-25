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“تغريدات”.. رونالدو يتحدث عن المثابرة وموسليرا ينتظر مولوده الجديد

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – لاعب يوفنتوس

نشر المهاجم البرتغالي صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر) أثناء قرائته لأحد الكتب، مغردا: “الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق”.

إدسون ألفاريز – لاعب أياكس الهولندي

عبّر المدافع المكسيكي عن عواطفه تجاه صديقته في حفل عائلي، حيث غرّد عبر صفحته على (تويتر): “أريد أن تعرفي أنني أحبك فوق أي شيء، سأفعل المستحيل على كوكب وردي حتى تنامي بهدوء، يا أميرتي، هذه الحياة تنتظرك وأنا أملأها بالفرح”.

فيليب لام – لاعب ألماني معتزل

رحّب المدافع الألماني السابق لفريق بايرن ميونيخ باستضافة ملعب (أليانز أرينا) لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 ونسختي اليورو عامي 2020 و 2024، مغردا: “مهرجان كرة قدم في أليانر أرينا بمسقط رأسي ميونيخ، أتطلع إلى ذلك”.

فيرناندو موسليرا – لاعب غلطة سراي

نشر حارس مرمى منتخب أوروغواي، صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر) برفقة زوجته ونجله، في إشارة إلى استعداد موسليرا وزوجته لاستقبال مولودهما الجديد.

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