“تغريدات”.. رونالدو يتحدث عن المثابرة وموسليرا ينتظر مولوده الجديد

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – لاعب يوفنتوس

Paciência e persistência são duas características que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. LR pic.twitter.com/OuHe4CbvFw — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 24, 2019

نشر المهاجم البرتغالي صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر) أثناء قرائته لأحد الكتب، مغردا: “الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق”.

إدسون ألفاريز – لاعب أياكس الهولندي

Quiero que sepas que te amamos por encima de cualquier cosa, voy hacer hasta lo imposible por un planeta rosa. Tu duerme tranquila princesa mía, esta vida te espera y ya la estoy llenando de alegría.👶🏻🎀 pic.twitter.com/GgN15oImwZ — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) September 24, 2019

عبّر المدافع المكسيكي عن عواطفه تجاه صديقته في حفل عائلي، حيث غرّد عبر صفحته على (تويتر): “أريد أن تعرفي أنني أحبك فوق أي شيء، سأفعل المستحيل على كوكب وردي حتى تنامي بهدوء، يا أميرتي، هذه الحياة تنتظرك وأنا أملأها بالفرح”.

فيليب لام – لاعب ألماني معتزل

#EURO2020, #EURO2024 und @ChampionsLeague Finale 2022 – mit dem Endspiel der Königsklasse wird ein weiteres Fußball-Fest in der #AllianzArena meiner Heimatstadt München stattfinden. Ich freue mich darauf! #UnitedByFootball https://t.co/mH0Qh4ntuT — Philipp Lahm (@philipplahm) September 25, 2019

رحّب المدافع الألماني السابق لفريق بايرن ميونيخ باستضافة ملعب (أليانز أرينا) لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 ونسختي اليورو عامي 2020 و 2024، مغردا: “مهرجان كرة قدم في أليانر أرينا بمسقط رأسي ميونيخ، أتطلع إلى ذلك”.

فيرناندو موسليرا – لاعب غلطة سراي

نشر حارس مرمى منتخب أوروغواي، صورة له عبر صفحته الشخصية على (تويتر) برفقة زوجته ونجله، في إشارة إلى استعداد موسليرا وزوجته لاستقبال مولودهما الجديد.