تغريدات.. رونالدو يحتفل بالسوبر وسواريز يتحدث عن تحول كرة القدم

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Very happy with my 4th title in Italy… We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 20, 2021

أبدى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بالتتويج مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بكأس السوبر الإيطالي، مغردا: ” سعيد جدا بلقبي الرابع في إيطاليا، هذا هو اليوفي الذي نحبه، هذا هو الفريق الذي نثق به وهذه هي الروح التي ستؤدي إلى الانتصارات التي نريدها! أحسنتم يا رفاق”.

آسير إياراميندي – إسبانيا

Ez dia izan momentu errezak ez! Baina inpotentzia ta sufrimentu asko ta gero, oso pozik berriz sentsazio honek eukitziarren! Baina oaindik lan asko do eitxeko!

Eskerrik asko danoi denbora hontan jasotako animo danaitxik!!

Aupa Real!! 💙🤍💪 pic.twitter.com/4qXJOSIEv2 — Asier Illarramendi (@illarra4) January 21, 2021

كتب لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني آسير إياراميندي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “ستكون هذه لحظة لا تنسى! إذا كنت تبحث عن منتج جديد فلن تتمكن من العثور عليه، لن أفعل ذلك مرة أخرى!”، في إشارة إلى اهداره ركلة جزاء سابقة.

لويس سواريز – الأوروغواي

شارك الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له من تدريبات الفريق الأخيرة، مغردا: “تحول كرة القدم”.

إيلكاي غوندوغان – ألمانيا

6 wins in a row 🎱💪🏼 Good fight from everyone again – #ComeOnCity 💙🙌🏼 pic.twitter.com/ZfhTs7bu2q — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) January 20, 2021

نشر الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له من المباراة التي تغلب بها فريقه على أستون فيلا بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى من البريميرليغ، مغردا: “6 انتصارات متتالية في لعبة البلياردو، العضلة ذات الرأسين، قاتل مع الجميع مرة أخرى”.

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