آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تغريدات.. رونالدو يحتفل بالسوبر وسواريز يتحدث عن تحول كرة القدم

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أبدى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بالتتويج مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بكأس السوبر الإيطالي، مغردا: ” سعيد جدا بلقبي الرابع في إيطاليا، هذا هو اليوفي الذي نحبه، هذا هو الفريق الذي نثق به وهذه هي الروح التي ستؤدي إلى الانتصارات التي نريدها! أحسنتم يا رفاق”.

آسير إياراميندي – إسبانيا

كتب لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني آسير إياراميندي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “ستكون هذه لحظة لا تنسى! إذا كنت تبحث عن منتج جديد فلن تتمكن من العثور عليه، لن أفعل ذلك مرة أخرى!”، في إشارة إلى اهداره ركلة جزاء سابقة.

لويس سواريز – الأوروغواي

شارك الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له من تدريبات الفريق الأخيرة، مغردا: “تحول كرة القدم”.

إيلكاي غوندوغان – ألمانيا

نشر الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له من المباراة التي تغلب بها فريقه على أستون فيلا بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى من البريميرليغ، مغردا: “6 انتصارات متتالية في لعبة البلياردو، العضلة ذات الرأسين، قاتل مع الجميع مرة أخرى”.

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock