خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 12, 2020 at 6:18am PDT

احتفل نجم نادي يوفنتوس الإيطالي مع أسرته بعيد الفصح المجيد، حيث نشر صورة لعائلته عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “عيد فصح سعيد للجميع”.

ويلي كاباييرو – الأرجنتين

A post shared by Willy Caballero (@willycaba) on Apr 12, 2020 at 3:03am PDT

هنأ حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي ابنته بعيد ميلادها، معلقا عبر حسابه على (إنستغرام): “ابنتي.. 18 عاما، يمكنك الآن الذهاب بمفردك حول العالم لخلق مغامراتك الخاصة، ونشر فرحك لمن حولك، كوني سعيدة، استمتعي وارتكبي الأخطاء وحاولي دائما مرة أخرى، أنا أحبك”.

ويليان – البرازيل

A post shared by Willian Borges Da Silva (@willianborges88) on Apr 12, 2020 at 6:41am PDT

شارك لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) من داخل المقابر، معلقا: “لماذا يطلب الموتى بين الأحياء؟ ليس هنا أحياء”.

كاسبر شمايكل – الدنمارك

Saddened to hear of the passing of Peter Bonetti. My first ever GK coach as a professional. RIP ‘The Cat’ ❤️ pic.twitter.com/JrSjs8z5LC

— Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) April 12, 2020