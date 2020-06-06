تغريدات .. رونالدو يحتفل بملابس سندباد وفاران في مزرعة للأطفال

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

احتفل نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بعيد ميلاد طفليه إيفا وماتيو، حيث نشر صورة لأسرته عبر حسابه على (انستغرام) وهي ترتدي ملابس سندباد، معلقا: “عيد ميلاد سعيد لطفلي المحبوبين إيفا وماتيو، نحن نحبكما حتى نهاية العالم”.

رافائيل فاران – فرنسا

شارك لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام) رفقة نجله الصغير أثناء تواجدهما في مزرعة حيوانات للأطفال، معلقا: “حيوانات المزرعة”.

كيفين دي بروين – بلجيكا

Set your goals pic.twitter.com/debC1RHxtW — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) June 5, 2020

حث نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، متابعيه عبر حسابه على (تويتر) بالتحديد العميق لأهدافهم، مغردا: “حدد أهدافك”.

لوكاس فاسكيز – إسبانيا

نشر لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة لزوجته عبر حسابه على (إنستغرام)، احتفالا بعيد ميلادها، معلقا: “مبارك حبيبتي، أنا ولوكي سعداء للغاية بجانبك، نحن نحبك بكل قلوبنا”.

Khaled.omeri@alghad.jo