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تغريدات.. رونالدو يحتفل بهدفه رقم 750 وهيريرا في “مسرح الأحلام”

منذ 48 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

احتفل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بوصوله إلى الهدف رقم 750 في مسيرته، مغردا: “𝟕𝟓𝟎 هدفا و𝟕𝟓𝟎 لحظة سعيدة و𝟕𝟓𝟎 ابتسامة في وجوه جماهيرنا، شكرا لجميع اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني في الوصول إلى هذا الرقم المذهل، شكرا لجميع خصومي المخلصين الذين جعلوني أعمل بجد كل يوم”.

أندير هيريرا – إسبانيا

عبر الدولي الإسباني أندير هيريرا لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بالعودة إلى بيته السابق (مسرح الأحلام)، مغردا: “لقد كان من الرائع العودة إلى مانشستر، الكثير من الذكريات الرائعة في هذا الملعب، أتمنى أن تكون هذه اللحظة مع المشجعين الذين شاركتهم بها قبل 5 سنوات”.

آرون رامزي – ويلز

أبدى الويلزي آرون رامزي لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي سعادته بالفوز على دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مغردا: “انتصار جيد يا رفاق، استمروا هكذا”.

ميراليم بيانيتش – البوسنة

شارك الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، صورا من مباراة فريقه الأخيرة التي فاز بها على فرنتسفاروش المجري بثلاثية نظيفة بالتشامبيونزليغ، مغردا: “ركوب جولة واضحة، لأننا معنيون بالقيادة، القمة لا تسبب لنا القشعريرة”.

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