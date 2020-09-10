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تغريدات .. رونالدو يحتفل وهاردا ترحب بانضمامها إلى تشيلسي

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بيرنيل هاردا – الدنمارك

عبرت اللاعبة الدنماركية بيرنيل هاردا عن سعادتها بالانضمام إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، مغردة: “شكرا لكم جميعا على الترحيب بي في ناديكم الرائع، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة الآن”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

أبدى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بالوصول إلى حاجز 100 مباراة دولية، مغردا: “شكرا لجميع زملائي والمدربين والمنتخب الوطني، الذين ساعدوني في الوصول إلى هذه العلامة التاريخية”.

فهد المولد – السعودية

اعتذر المهاجم السعودي فهد المولد عن الشكل الذي ظهر فيه نادي اتحاد جدة هذا الموسم، مغردا: “جمهورنا الحبيب، بداية أعتذر لكم باسمي ونيابة عن زملائي اللاعبين عن هذا الموسم وطموحنا دائماً المنافسة بقوة على جميع الألقاب ..أعتذر شخصياً عن غيابي بداية الموسم وعدم قدرتي على مساعدة الفريق، ونعدكم بقادم أفضل لنادينا بدعمكم ومساندتكم”.

ياسر الشهراني – السعودية

احتفل مدافع المنتخب السعودي ونادي الهلال، ياسر الشهراني، بلقب بطولة الدوري على طريقته الخاصة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “الله يديم علينا هالنعمة.. تستاهلون يا زعماء”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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