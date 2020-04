تغريدات .. رونالدو يحلق شعره وإيكاردي يخالف تعليمات الحجر المنزلي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

باولو ديبالا – إيطاليا

نشر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة صديقته وهو يعزف خلال تواجده في الحجر الصحي، معلقا: “1..2، لنذهب مرة أخرى”.

ماورو إيكاردي – الأرجنتين

كسر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قواعد الحجر الصحي المنزلي، بعد نشره صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة عائلته، تظهر قضائهم رحلة خارج المنزل.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) لصديقته جورجينا وهي تحلق شعره، معلقا: “ابق في المنزل وحافظ على أناقتك”.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

Happy birthday my son, my pride, my joy, my champion. You will always find me by your side loving you, protecting you and supporting you no matter what! #3 #Birthday ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/ZMXc4fOtek

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 4, 2020