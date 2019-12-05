خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رؤوف خليف – معلق رياضي

شارك المعلق التونسي، رد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي على تصريحات الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي على هامش حفل الكرة الذهبية، الذي قال: “مبروك لميسي فوزه بالكرة الذهبية ومبروك لمن ذهب لحفل جائزة الكرة الذهبية لأول مرة”.

أيمن ادعيس – لاعب كرة سلة سابق

أشاد لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة السلة، بموهبة اللاعبة جويل هلسه التي تُعد من خريجي أكاديميته، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “نجمة نادي ديونز والمنتخب جويل هلسه، خريجة أكاديمية أيمن ادعيس.. الله يحميها”.

علي سعيد الكعبي – معلق رياضي

أستذكر عبارة : يُفسد المال وجود كل شئ كما ان عدم وجوده يفعل الامر نفسه ! وأحاول أن أجدها فرصة للمقارنة بين جيلي الهواية والاحتراف ، بصراحة جيل البساطة والبدايات يكسب ، المال أضاع الكثير من المفاهيم عند لاعبي اليوم . — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) December 5, 2019

استذكر المعلق الإماراتي، عبارة تترجم الواقع الحالي للاعبي اليوم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “يُفسد المال وجود كل شيء، كما أن عدم وجوده يفعل الأمر نفسه! وأحاول أن أجدها فرصة للمقارنة بين جيلي الهواية والاحتراف، بصراحة جيل البساطة والبدايات يكسب، والمال أضاع الكثير من المفاهيم عند لاعبي اليوم”.

حاتم الطرابلسي – محلل رياضي

أسهم فالفيردي تتصاعد من مباراة لأخرى نظرا للأداء الرائع الذي يقدمه حيث أصبح محرك وسط ميدان الملكي.. بالإضافة لشجاعة زيدان في جعله أساسيا أمام لاعبين آخرين من نجوم الفريق الذين ساهموا في التتويجات السابقة.. فتحت الباب أمام الأوروغوياني ليتطور أكثر وليثبت نفسه.. pic.twitter.com/KU9MjXPs3e — حاتم الطرابلسي (@hatemtrabelsitn) December 5, 2019

كتب المحلل التونسي في شبكة قنوات بي ان سبورتس على حسابه الرسمي على (تويتر): “أسهم فالفيردي تتصاعد من مباراة لأخرى نظرا للأداء الرائع الذي يقدمه، حيث أصبح محرك وسط ميدان الملكي.. بالإضافة لشجاعة زيدان في جعله أساسيا أمام لاعبين آخرين من نجوم الفريق الذين ساهموا في التتويجات السابقة.. فتحت الباب أمام الأوروغوياني ليتطور أكثر وليثبت نفسه”.

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