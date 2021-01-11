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تغريدات.. رونالدو يدخل التاريخ وأوزيل يتحدث عن تجارب الحياة

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شهدت المرحلة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، فوز يوفنتوس على ضيفه ساسوولو 3-1 في مباراة عادل فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لأفضل هداف في التاريخ والمسجل باسم التشيكي جوزيف بيكان (759 هدفا)، ليغرد: “3 نقاط أخرى مهمة للغاية، سعيد لأنني قدمت مساهمتي”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

شارك الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “ستختبرك تجارب الحياة وتشكلك، لكن لا تدعها تغيرك!”.

نيكولاس أوتامندي – الأرجنتين

نشر الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي مدافع نادي بنفكيا البرتغالي، صورة له من إحدى تدريبات فريقه، مغردا: “لا تتوقف أبدا، لا تستقر أبدا، عليك شراءه بشكل أفضل، يوم سعيد للجميع”.

جيري لولر – الولايات المتحدة

قام المعلق والمصارع السابق جيري لولر بزيارة قبر نجله المصارع براين، مغردا: “يوم صعب للغاية، سعيد لكون فريق براون في التصفيات ويلعبون ستيلرز، انهم الفريق المفضل لابني براين، اليوم هو عيد ميلاده، لذلك أخذت معي قفازات ستيلرز، أحبك يا براين”.

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