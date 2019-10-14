“تغريدات”.. رونالدو يدعم جزيرة ماديرا وبونوتشي سعيد بزيارة بابا الفاتيكان

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Madeira Island is nominated for the 5th time the best island in the world! Let’s vote? Siiiiiiiii

Place your vote at https://t.co/cVaH8ERh6q #VisitMadeira #MadeiraNoWordsNeeded #TheBestIslandInTheWorld@visitmadeira pic.twitter.com/mfMBC3Let7 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2019

حث النجم البرتغالي متابعيه على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، التصويت لجزيرة ماديرا، بقوله: “تم ترشيح جزيرة ماديرا للمرة الخامسة كأفضل جزيرة في العالم! دعونا نبدأ التصويت؟ هيا ضع صوتك لصالح ماديرا”.

ليوناردو بونوتشي – ايطاليا

Sempre un onore.

Sempre un sorriso ricevuto. pic.twitter.com/X0MFU5JaNy — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 13, 2019

نشر المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي نجم فريق يوفنتوس، صورة له برفقة بابا الفاتيكان بعد زيارته للمنتخب الإيطالي، مغردا: “دائما شرف.. تلقى دائما ابتسامة”.

كلاوديو برافو – تشيلي

Nos vemos el Martes entonces 😉 linda familia 👌🏻 https://t.co/xeK5Tr2BAV — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) October 13, 2019

شارك الحارس التشيلي متابعيه على (تويتر)، مقطع فيديو يُظهر قيامه باهداء أحد الأطفال الكرة الخاصة باللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده وكولومبيا وديا، مغردا: “أراك يوم الثلاثاء، أنتم عائلة لطيفة”.

نيمار – البرازيل

قام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بنشر صورة له أثناء خروجه مصابا، في اللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده والمنتخب النيجيري، مبديا رضاه الكامل، رغم الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع.

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