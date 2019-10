“تغريدات”.. رونالدو يدعم جزيرة ماديرا وبونوتشي سعيد بزيارة بابا الفاتيكان

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Madeira Island is nominated for the 5th time the best island in the world! Let’s vote? Siiiiiiiii

Place your vote at https://t.co/cVaH8ERh6q #VisitMadeira #MadeiraNoWordsNeeded #TheBestIslandInTheWorld@visitmadeira pic.twitter.com/mfMBC3Let7

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2019