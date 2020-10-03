تغريدات .. رونالدو يرفض الاستسلام وكارفاخال يشكر الجماهير

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Be bold. Be brave. Be confident.

Never let your anxiety hold you back.

What about you? Retweet and share three traits that define you. #ComeBackStronger #KeepAClearHead #ClearMen pic.twitter.com/GHKdWcqAmi — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 2, 2020

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر مشاركته في إحدى الإعلانات السابقة، مغردا: “كن جريئا، كن شجاعا، كن واثقا.. لا تدع القلق يعيقك، ماذا عنك؟ شارك 3 سمات تحدد هويتك”.

بورخا مايورال – إسبانيا

Feliz e ilusionado por este nuevo reto. Orgulloso de formar parte de este equipo. / Felici ed entusiasti di questa nuova sfida. Orgoglioso di far parte di questa squadra. #ASRoma 🟥🟧🟨 pic.twitter.com/1z61x6F46c — Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) October 2, 2020

عبر مهاجم ريال مدريد الإسباني بورخا مايورال، عن سعادته بالإنتقال إلى صفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عامين، مغردا: ” سعيد ومتحمس لهذا التحدي الجديد، فخور لكوني جزء من الفريق”.

سيرجينو ديست – أميركا

Good couple of days training ✌🏽 pic.twitter.com/rBYDhOW8tW — Sergiño Dest (@sergino_dest) October 2, 2020

قام الظهير الأميركي صاحب الأصول الهولندية سيرجينو ديست، المنضم إلى برشلونة الإسباني قادما من أياكس أمستردام، بمشاركة عدة صورة من تدريباته مع (البرسا)، مغردا: “تدريب جيد لمدة يومين”.

داني كارفاخال – إسبانيا

Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo que estoy recibiendo.🙏🏻

No es más que una piedra en el camino.

Deseando estar de vuelta cuanto antes. pic.twitter.com/l40Zol6LLY — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 2, 2020

أعرب الظهير الأيمن في ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، عن شكره وامتنانه لكافة رسال التي تلقاها بعد إصابة في رباط ركبته اليمنى وتأكيد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، مغردا: “شكرا جزيلا لكم على كل رسائل التشجيع التي أتلقاها، ما هو إلا حجر في الطريق، أتمنى العودة بأقرب وقت ممكن”.

Khaled.omeri@alghad.jo