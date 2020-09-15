تغريدات .. رونالدو يستجم بالبحر وميلان يهنيء ديان بعيد ميلاده

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي ميلان الإيطالي

Dejan Savićević turns 54 today 🥳

Happy birthday, Genius! 🧞‍♂️ 54 anni oggi 🥳

Tanti auguri al Genio! 🧞‍♂️ #SempreMilan pic.twitter.com/tB6pLGSdue — AC Milan (@acmilan) September 15, 2020

هنأ الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، لاعبه المونتينيغري ديان سافيتشيفيتش بعيد ميلاده، مغردا: “يبلغ ديان من العمر اليوم 54 عاما، عيد ميلاد سعيد يا عبقري”.

إمري تشان – ألمانيا

عبر الدولي الألماني إمري تشان، عن سعادته ببلوغ فريقه بروسيا دورتموند إلى الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه دويسبورغ بخماسية نظيفة، مغردا: “يسعدني أن أعود ببداية جيدة في رحلتنا.. يمكننا ذلك”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

What a beautiful 🌅🙏 pic.twitter.com/GvOCmoBKjt — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 14, 2020

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، تظهر استجمامه على يخته الخاص في البحر، مغردا: “كم هو جميل!”.

تيمو فيرنر – ألمانيا

Incredibly happy about our win and my Premier League debut! 💪🔵 @ChelseaFC pic.twitter.com/0ZsZ5RLnls — Timo Werner (@TimoWerner) September 14, 2020

أبدى الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه الجديد على برايتون بنتيجة 3-1، في مستهل مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مغردا: “سعيد للغاية بفوزنا، وظهوري في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

Khaled.omeri@alghad.jo