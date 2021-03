تغريدات.. رونالدو يستعرض بالكرة ولابورتي يودّع أغويرو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر استعراض مهاراته في الاحتفاظ بالكرة، مكتفيا بوضع ايموجي علم البرتغال ورمز القلب.

يايا توريه – ساحل العاج

نشر اللاعب الإيفواري الأسبق، يايا توريه، والذي يعمل مساعدا للمدرب مع أولمبيك دونيتسك الأوكراني، صورة لمواطنه سول بامبا وهو يجري تمرين الركض على جهاز رياضي، مغردا: “أحب هذا”.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

أبدى الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعادته بالهدية الجديدة التي حصل عليها والمتمثلة بأدوات الطعام، مغردا: “كل المعدات، ليس لدي فكرة، شكرا”.

إيميرك لابورتي – فرنسا

On and off the pitch, always a class act. Love you hermano @aguerosergiokun 🙏🏻❤️ I wish you nothing but the very best for the future. Really sad to see you leave like this but we still have a lot to accomplish with you until that 💙 #agueroooooo pic.twitter.com/jnPKtQli8p

— Aymeric Laporte (@Laporte) March 29, 2021