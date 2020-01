تغريدات .. رونالدو يشحن طاقته وزلاتان يُرسل نظرات الغضب

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

نشر مهاجم نادي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “نظرة الغضب”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

شارك مدافع نادي ريال مدريد صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة نجله، معلقا: “لحظة رائعة معك، هي لحظة لا تنسى، أنا أحبك”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

كتب لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في صورة له نشرها عبر موقع (إنستغرام): “شحن بطارية الطاقة”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

Congratulations to this @Arsenal Pakistan couple Inam ul Haq and Arooj Talat Khan! 🇵🇰 Btw nice celebration in the end ❤〽 😉 All the best for you two! #wedding #YaGunnersYa #M1Ö pic.twitter.com/va3jAtDgSX

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 20, 2020