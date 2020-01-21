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تغريدات .. رونالدو يشحن طاقته وزلاتان يُرسل نظرات الغضب

منذ 21 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

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Cazzo guardi

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نشر مهاجم نادي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “نظرة الغضب”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

شارك مدافع نادي ريال مدريد صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة نجله، معلقا: “لحظة رائعة معك، هي لحظة لا تنسى، أنا أحبك”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

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Charging…🔋💪🏻

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كتب لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في صورة له نشرها عبر موقع (إنستغرام): “شحن بطارية الطاقة”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

قام لاعب نادي آرسنال الإنجليزي بنشر مقطع فيديو له عبر موقع (تويتر) من حفل زفاف عروسين من باكستان، مغردا: “مبروك على زوجين باكستان إنعام الحق وأروج طلعت خان، راجع للشغل احتفال جميل في النهاية، كل التوفيق لكما، حفل زواج”.

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