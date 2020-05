تغريدات .. رونالدو يفتتح مركزا للياقة البدنية واليسون مع عائلته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أليسون بيكر – البرازيل

شارك حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، رفقة عائلته، معلقا: “وقت النزهة”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) من داخل أحد مراكز اللياقة البدنية، معلقا: “الساعة 6 مساء في مركز كريستيانو للياقة البدنية، استعد”.

جيمس ماديسون – إنجلترا

#FeedNHS deliver healthy meals to heroes on the front line and are now serving 40,000 meals to 101 UK hospitals daily, as part of a coalition, but they need our help to continue this good work. Please join me in supporting them https://t.co/JQb3CBrHMW #StayHome pic.twitter.com/d0xzox4Sai

— James Maddison (@Madders10) May 8, 2020