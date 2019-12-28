تغريدات .. رونالدو يُغازل جورجينا وراموس يُروّج للسياحة في إشبيلية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة زوجته جورجينا من داخل سيارته الخاصة، معلقا: “أنت دائما تجعلينني أشعر بأنني مميز جدا”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

دعا مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، متابعيه على موقع (إنستغرام) إلى زيارة بعض الأماكن الأثرية في مدينة إشبيلية، معلقا: “يجب زيارة إشبيلية كمثال للحفاظ على تراثنا، فخور بجذوري دائما”.

جيانلويجي دوناروما – إيطاليا

شارك حارس مرمى إيه سي ميلان الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر (إنستغرام) برفقة زميله دافيد كالابريا أثناء أدائهم بعض التدريبات التأهيلية، متعهدا بعودة الروسونيري لوضعه الطبيعي في الدوري الإيطالي، بقوله: “لن نتوقف أبدا”.

فيليب كوتينيو – البرازيل

قام لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة زملائه في مرحلة الناشئين، معلقا: “الجيل 91-92، سعيد جدا برؤية الكثير من هذه المجموعة”.

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