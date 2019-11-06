تغريدات .. رونالدينيو يستعرض مهاراته وفيراتي يركب “دراجة بخارية”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هاري كين – انجلترا

نشر لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية على “انستغرام” برفقة زوجته، معلقا: “من الرائع أن أكون في حفل توزيع جوائز PrideOfBritain الأسبوع الماضي، هناك بعض الأشخاص المذهلين والملهمين في هذا البلد، وكان من دواعي الشرف أن أقضي أمسية معهم خاصةً دانيال، الذي خاطر بحياته مع جويل لسحب 3 أشخاص من طائرة محترقة، الفائزون الحائزون على جائزة الشجاعة المتميزة”.

ماركو فيراتي – إيطاليا

أعلن لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزيته للقاء فريقه أمام كلوب بروج ببطولة دوري الأبطال، عقب تعافيه من الإصابة، حيث نشر صورة له عبر صفحته الشخصية على “انستغرام” من ملعب اللقاء وهو يقود دراجة بخارية، معلقا: “أنا هنا، شكرا لكم جميعا”.

رونالدينيو – البرازيل

قام النجم البرازيلي رونالدينيو، بنشر فيديو له عبر صفحته الشخصية على “انستغرام”، مستعرضا فيها مهارته بالكرة كإعلان لإحدى شركات الهواتف المحمولة، معلقا: “الرياضة الذكية الجديدة، قارن مهاراتك والعب ضد أصدقائك”.

نادي روما الإيطالي

🐺 Oggi Antonio Mirante e Bryan Cristante sono stati protagonisti di 'A Scuola di Tifo' 🤗 📸➡️ https://t.co/5e0xb6GU2F#ASRoma #RomaCares pic.twitter.com/i78lPmUULk — AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2019

نشرت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لنجمي الفريق أنطونيو ميرانتي وبرايان كريستانتي، أثناء مشاركتهما في مشروع سكولا دي تيفو، والذي يهدف إلى تعليم الجماهير التشجيع بروح رياضية بعيدا عن التجاوز “اليوم أصبح أنطونيو ميرانتي وبرايان كريستانتي بطلا مشروع سكولا دي تيفو”.

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