تغريدات.. رونالدينيو يوزع الهدايا ومبابي فخور بإنجازاته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان – ممثل ومغني مصري

قام النجم المصري، بنشر مقطع فيديو على “ستوري” حسابه الرسمي بموقع (انستغرام) يُظهر ترديد جماهير نادي الوحدات لأغنيته الشهيرة “نمبر ون” والرقص على أنغامها، أثناء فترة الاستراحة بين الشوطين، في مباراة “الأخضر” أمام الأرثوذكسي، بالمرحلة الثانية من المربع الذهبي لدور تحديد المراكز بدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

جيسي لينغارد – إنجلترا

No time to dwell, still some important games this month which we wanna get maximum points from. We keep working hard and kick on into the new year💪🏾🔴 #MUFC pic.twitter.com/tkl36xu1pL

— Jesse Lingard (@JesseLingard) December 23, 2019