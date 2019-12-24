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تغريدات.. رونالدينيو يوزع الهدايا ومبابي فخور بإنجازاته

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان – ممثل ومغني مصري

قام النجم المصري، بنشر مقطع فيديو على “ستوري” حسابه الرسمي بموقع (انستغرام) يُظهر ترديد جماهير نادي الوحدات لأغنيته الشهيرة “نمبر ون” والرقص على أنغامها، أثناء فترة الاستراحة بين الشوطين، في مباراة “الأخضر” أمام الأرثوذكسي، بالمرحلة الثانية من المربع الذهبي لدور تحديد المراكز بدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

جيسي لينغارد – إنجلترا

نشر لاعب نادي مانشستر يونايتد تغريدة على موقع (تويتر)، كتب فيها: “لا تزال بعض الألعاب المهمة هذا الشهر والتي نريد الحصول على أكبر عدد من النقاط منها، واصلنا العمل بجد ونبدأ العام الجديد”.

رونالدينيو – البرازيل

شارك النجم البرازيلي صورة له عبر موقع (تويتر) ومعه بعض الهدايا، مغردا: “حان الوقت للهدايا.. أخبرني أصدقائي أنه يمكنني منحهم مسرحيات مجانية مقابل 20 دولارا لكل 10 فائزين مختلفين يتبعون الإرشادات الموجودة في الصورة.. حظا سعيدا”.

كيليان مبابي – فرنسا

عبر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته باختياره اللاعب الأفضل في فرنسا، مغردا: “2018، 2019 إنه مصدر فخر كبير أن تكون قادرا على الفوز بهذه الكأس لأفضل لاعب فرنسي في العام للمرة الثانية على التوالي.. شكرا جزيلا لدعمكم”.

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