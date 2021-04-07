تغريدات.. رونالدينيو يُداعب الكرة وغوندوغان يحذر من خطورة دورتموند

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رياض محرز – الجزائر

First part of the job done 💪🏽 @ManCity pic.twitter.com/dnrYUiZUZU — Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 6, 2021

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته بفوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مغردا: “تم إنجاز الجزء الأول من العمل”.

إلكاي غوندوغان – ألمانيا

Going with a lead to Germany 💪🏼🎱⚽ But gonna be another very difficult game next week against a tough opponent. @ChampionsLeague @ManCity pic.twitter.com/0FNKfuJGB7 — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 6, 2021

حذر الدولي الألماني إلكاي غوندوغان لاعبي فريقه من التراخي في مباراة العودة امام بروسيا دورتموند في المسابقة الأوروبية، مغردا: “سنذهب إلى ألمانيا متقدمين، لكنها ستكون مباراة أخرى صعبة للغاية الأسبوع المقبل ضد خصم صعب”.

رونالدينيو – البرازيل

شارك الدولي البرازيلي المعتزل، رونالدينيو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، وهو يداعب الكرة على رأسه، مكتفيا بوضع إيموجي نظرات حائرة وكرة قدم وإشارة يد.

توني كروس – ألمانيا

Good game. But only the first step. pic.twitter.com/VDf3I7YMJU — Toni Kroos (@ToniKroos) April 6, 2021

أشاد الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، بفوز فريقه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مغردا: “لعبة جيدة، لكنها الخطوة الأولى فقط”.