تغريدات.. رونالدينيو يُداعب الكرة وغوندوغان يحذر من خطورة دورتموند

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رياض محرز – الجزائر

First part of the job done 💪🏽 @ManCity pic.twitter.com/dnrYUiZUZU

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته بفوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مغردا: “تم إنجاز الجزء الأول من العمل”.

إلكاي غوندوغان – ألمانيا

Going with a lead to Germany 💪🏼🎱⚽ But gonna be another very difficult game next week against a tough opponent. @ChampionsLeague @ManCity pic.twitter.com/0FNKfuJGB7

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 6, 2021