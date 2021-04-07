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تغريدات.. رونالدينيو يُداعب الكرة وغوندوغان يحذر من خطورة دورتموند

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رياض محرز – الجزائر

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته بفوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مغردا: “تم إنجاز الجزء الأول من العمل”.

إلكاي غوندوغان – ألمانيا

حذر الدولي الألماني إلكاي غوندوغان لاعبي فريقه من التراخي في مباراة العودة امام بروسيا دورتموند في المسابقة الأوروبية، مغردا: “سنذهب إلى ألمانيا متقدمين، لكنها ستكون مباراة أخرى صعبة للغاية الأسبوع المقبل ضد خصم صعب”.

رونالدينيو – البرازيل

شارك الدولي البرازيلي المعتزل، رونالدينيو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، وهو يداعب الكرة على رأسه، مكتفيا بوضع إيموجي نظرات حائرة وكرة قدم وإشارة يد.

توني كروس – ألمانيا

أشاد الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، بفوز فريقه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مغردا: “لعبة جيدة، لكنها الخطوة الأولى فقط”.

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