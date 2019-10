خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

فرانك ريبيري – فرنسا

Stay strong mon frere and get well very soon! 🙏🏼🙌🏼 #comebackstronger pic.twitter.com/alw0teDmmd

حرص الجناح الفرنسي فرانك ريبيري على دعم زميله السابق مع بايرن ميونيخ الألماني نيكلاس زوليه بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لقرابة 6 أشهر، بقوله: “حافظ على قوتك القوية واستمتع قريبا”.

شكوردان موستافي – ألمانيا

Felt like back in the days on the schoolyard 😂 Welcome back Laca 😉👊🏼 #sm20 #schwitzkasten pic.twitter.com/wVINNE7h5x

— Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) October 20, 2019