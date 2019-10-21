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“تغريدات”.. ريبيري يدعم زوليه واحمد حجازي يُرحّب بالعودة

منذ 26 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فرانك ريبيري – فرنسا

حرص الجناح الفرنسي فرانك ريبيري على دعم زميله السابق مع بايرن ميونيخ الألماني نيكلاس زوليه بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لقرابة 6 أشهر، بقوله: “حافظ على قوتك القوية واستمتع قريبا”.

شكوردان موستافي – ألمانيا

نشر المدافع الألماني شكودران موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات (الجنارز)، مغردا: “أشعر وكأنني مرة أخرى في فناء المدرسة.. أهلا بكم”.

باولو غازانيغا – الأرجنتين

قام حارس المرمى غازانيغا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي بنشر صورة عبر صفحته الشخصية برفقة والدته، مغردا: “يوم سعيد يا أمي”.

أحمد حجازي – مصر

نشر أحمد حجازي لاعب نادي وست بروميتش صورا له من مشاركته الأولى مع ناديه بعد عودته من الإصابة التي لحقت به، حيث شارك في الإنتصار الذي حققه وست بروميتش على مضيفه ميدلسبره بهدف نظيف، مغردا: “العودة”.

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