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“تغريدات”.. ريبيري يشكر جماهير فيورنتينا وغوميز يهدي هدفه للهلاليين

منذ 4 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – باريس سان جيرمان الفرنسي

شارك المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صورة له بقميص منتخب بلاده (السامبا)، مغردا: “أتطلع للمجيء إلى سنغافورة الأسبوع المقبل للعب مع البرازيل في الاستاد الوطني ضد السنغال ونيجيريا.. نراكم هناك”.

ريبيري – فيورنتينا الايطالي

نشر الجناح الفرنسي صورة له أثناء تسلمه جائزة لاعب الشهر بالدوري الإيطالي، مغردا: “نواصل الفوز، 3 نقاط أخرى .. روح رائعة ودعم مثالي من جماهيرنا، أنا فخور حقا باختياري كأفضل لاعب في سلسلة سبتمبر”.

غوميز – الهلال السعودي

أهدى المهاجم الفرنسي غوميز هدفه الأخير في مرمى الإتفاق لجماهير الهلال، بقوله: “حتى في الفترات الصعبة تغدقون علي بدعمكم وحبكم، وهو ما يمنحني القوة على عدم الإستسلام والعثور على طريق الشباك، هذا الهدف أهديه لكم.. أنا أسدكم”.

مادروري – لاعب كرة سلة

عبر لاعب كرة السلة القبرصية أحمد روري والمعروف باسم (مادروري) عن سعادته باحراز أول ألقابه مع فريقه الجديد، بقوله: ” بطولة كأس السوبر القبرصية، بداية رائعة للسنة الاولى”.

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