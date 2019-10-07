“تغريدات”.. ريبيري يشكر جماهير فيورنتينا وغوميز يهدي هدفه للهلاليين

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – باريس سان جيرمان الفرنسي

Really looking forward to come to Singapore next week to play for Brazil at the National Stadium against Senegal and Nigeria! See you there.. 🇧🇷v🇸🇳+🇳🇬in 🇸🇬https://t.co/ipcIQOEpCp @SGSportsHub pic.twitter.com/c4ClDILFHd — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2019

شارك المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صورة له بقميص منتخب بلاده (السامبا)، مغردا: “أتطلع للمجيء إلى سنغافورة الأسبوع المقبل للعب مع البرازيل في الاستاد الوطني ضد السنغال ونيجيريا.. نراكم هناك”.

ريبيري – فيورنتينا الايطالي

Continuiamo a vincere. 💪🏼 Altri 3 punti. Grande spirito di squadra e favoloso supporto dei nostri tifosi a casa nostra. 🙌🏼💜 Sono veramente orgoglioso di essere stato scelto come l'MVP della SerieA di Settembre. 🙏🏼 @acffiorentina #fr7 #ForzaViola pic.twitter.com/MhXba7vpgY — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 6, 2019

نشر الجناح الفرنسي صورة له أثناء تسلمه جائزة لاعب الشهر بالدوري الإيطالي، مغردا: “نواصل الفوز، 3 نقاط أخرى .. روح رائعة ودعم مثالي من جماهيرنا، أنا فخور حقا باختياري كأفضل لاعب في سلسلة سبتمبر”.

غوميز – الهلال السعودي

حتى في الفترات الصعبة تغدقون علي بدعمكم و حبكم و هو ما يمنحني القوة على عدم الاستسلام والعثور على طريق الشباك.

هذا الهدف أهديه لكم … أنا أسدكم 🐾🐾💙 pic.twitter.com/8fik3dDL9s — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 6, 2019

أهدى المهاجم الفرنسي غوميز هدفه الأخير في مرمى الإتفاق لجماهير الهلال، بقوله: “حتى في الفترات الصعبة تغدقون علي بدعمكم وحبكم، وهو ما يمنحني القوة على عدم الإستسلام والعثور على طريق الشباك، هذا الهدف أهديه لكم.. أنا أسدكم”.

مادروري – لاعب كرة سلة

Cypriot Super Cup Champs!!! Great start to Year 1 🏆🏆🏆💪🏽💪🏽💪🏽 #Blessed pic.twitter.com/2uuUcx2LXh — Ahmaad Rorie (@ahmaadrorie) October 6, 2019

عبر لاعب كرة السلة القبرصية أحمد روري والمعروف باسم (مادروري) عن سعادته باحراز أول ألقابه مع فريقه الجديد، بقوله: ” بطولة كأس السوبر القبرصية، بداية رائعة للسنة الاولى”.

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