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تغريدات .. زلاتان يتحدّث عن “الحرية” وأوزيل يودّع راموس

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سمر نصار – الأردن

كتبت الأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار” تدوينة عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، جاء فيها: “آلمنا خروج المنتخب من التصفيات بأداء لا يعكس حجم الطموح والدعم والآمال، نرحب اليوم بالعراقي عدنان حمد للقيادة الفنية لمنتخبنا الوطني كخطوة اولى نحو تطوير منتخب منافس يعكس تطلعات جماهيره الوفية”.

مسعود اوزيل – ألمانيا

نشر الدولي الألماني مسعود أوزيل صورة له مع زميله السابق الإسباني سيرجيو راموس، بعد اتخاذ قراره بالرحيل عن ريال مدريد، مغردا: “أكبر أسطورة في تاريخ النادي تغادر، كل التوفيق في خطوتك التالية يا أخي، ما زلت أنظر للوراء وباعتزاز شديد على الوقت الذي قضيناه معا في مدريد”.

جورجيو كيلليني – إيطاليا

أبدى الدولي الإيطالي جورجيو كيلليني سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور القادم من كأس أوروبا بعد الفوز على سويسرا بثلاثية نظيفة، مغردا: “لا شيء يمكن أن يخدش هذه الفرحة، نحن بالجولة الثانية، استمروا”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

شارك الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، مقطع فيديو له وهو يستقل دراجة هوائية على جنبات أحد الشواطئ، مغردا: “الحرية”.

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