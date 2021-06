تغريدات .. زلاتان يتحدّث عن “الحرية” وأوزيل يودّع راموس

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سمر نصار – الأردن

كتبت الأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار” تدوينة عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، جاء فيها: “آلمنا خروج المنتخب من التصفيات بأداء لا يعكس حجم الطموح والدعم والآمال، نرحب اليوم بالعراقي عدنان حمد للقيادة الفنية لمنتخبنا الوطني كخطوة اولى نحو تطوير منتخب منافس يعكس تطلعات جماهيره الوفية”.

مسعود اوزيل – ألمانيا

The biggest legend in the club's history is leaving @realmadrid. All the best on your next step, my bro. Still look back so fondly on our time spent together in Madrid 🤍 #theBestCBever @SergioRamos pic.twitter.com/FXbzwrjQvn

