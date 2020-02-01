تغريدات .. زلاتان يشارك بإعلان للعلكة وراشفورد يُطمئن عشاقه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

نشر مهاجم نادي ميلان الإيطالي مقطع فيديو له عبر (تويتر) أثناء مشاركته في إعلان لإحدى الشركات المصنعة لحلوى العلكة، مغردا: “حافظ على تركيزك”.

توماس مونييه – بلجيكا

شارك لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له مع أصدقائه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “صباح جميل، شكرا يا شباب لهذه اللحظة”.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

حرص مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على طمأنة جماهيره بقدرته على التعافي سريعا من الإصابة التي ألمت به مؤخرا، حيث كتب: “من المهم أن تبقى مبتسما من خلال كل شيء، نعمل بجد لنعود معك جميعا قريبا”.

سيدريك سواريس – البرتغال

1/ I am very happy to have signed for @Arsenal, one of the biggest clubs in the world. It is a privilege to join a team with such a rich history, class and loyal supporters. It's great that I have come to north London to be part of this talented squad. pic.twitter.com/CaM75OjQCQ — Cédric Soares (@OficialCedric) January 31, 2020

عبر المدافع البرتغالي عن سعادته الكبيرة بالإنضمام إلى نادي آرسنال الإنجليزي، حيث غرد: “أنا سعيد جدا للتوقيع مع الغانرز، أحد أكبر الأندية في العالم، إنه لشرف لي أن أنضم إلى فريق لديه مثل هذا التاريخ الغني والطبقة والمؤيدون المخلصون، من الرائع أنني أتيت إلى شمال لندن لأكون جزءا من هذه المجموعة الموهوبة”.

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