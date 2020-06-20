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تغريدات .. سارابيا في حمام السباحة وبيل يدعم جونسون

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بابلو سارابيا – إسبانيا

نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر) من داخل حمام السباحة، مغردا: “الأيام الأخيرة في الشمس”.

عماد متعب – مصر

هنأ لاعب النادي الأهلي المصري والمنتخب المصري سابقا، المدرب التاريخي لمنتخب (الفراعنة) حسن شحاتة بعيد ميلاده، مغردا: “كل سنة وأنت طيب يا كابتن حسن يا أسطورة”.

غاريث بيل – ويلز

دعم لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، نجم الغولف العالمي داستن جونسون في مشاركته الأخيرة بإحدى البطولات الدولية، مغردا: “دعنا نذهب لرؤية الدوري الممتاز مرة أخرى على بي تي سبورت نهاية هذا الأسبوع”.

باستيان شفاينشتايغر – ألمانيا

أطلق قائد نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني سابقا، تحديا خاصا مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “هذا تمريني اليومي، أرني تمارينك في التعليقات مع ابتسامة”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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