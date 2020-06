خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بابلو سارابيا – إسبانيا

نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر) من داخل حمام السباحة، مغردا: “الأيام الأخيرة في الشمس”.

عماد متعب – مصر

هنأ لاعب النادي الأهلي المصري والمنتخب المصري سابقا، المدرب التاريخي لمنتخب (الفراعنة) حسن شحاتة بعيد ميلاده، مغردا: “كل سنة وأنت طيب يا كابتن حسن يا أسطورة”.

غاريث بيل – ويلز

Great to see the Premier League back on @btsport this weekend. 💪🏼 https://t.co/qD4RHgyC2M

دعم لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، نجم الغولف العالمي داستن جونسون في مشاركته الأخيرة بإحدى البطولات الدولية، مغردا: “دعنا نذهب لرؤية الدوري الممتاز مرة أخرى على بي تي سبورت نهاية هذا الأسبوع”.

باستيان شفاينشتايغر – ألمانيا

About today's workout 💪🏼 Show me your exercises in the comments 😉

Mein heutiges Workout 💪🏼 Zeigt mir eure Übungen in den Kommentaren 😉 pic.twitter.com/h2bZDjMZx1

