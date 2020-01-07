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تغريدات .. ستروتمان يُداعب طفلته وفابريغاس يُغضب الجماهير

منذ 42 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

أثار لاعب نادي موناكو الفرنسي، غضب العديد من الجماهير العربية، بعدما نشر صورة عبر موقع (إنستغرام) يتهم فيها العرب القدامى بالتنجيم، بقوله: “آمل أن يكون السحرة قد تصرفوا معكم بشكل جيد، وقدموا لكم كل الهدايا التي تريدونها، وجلبوا السعادة للجميع، أتمنى لكم يوما عظيما من الضحك”.

كريم بنزيمة – فرنسا

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Tout ce que je sais ⚔️🔥

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نشر مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) تظهر جلوسه وسط العديد من الألقاب، معلقا: “كل ما أعرفه”.

كيفن ستروتمان – هولندا

شارك لاعب وسط نادي مارسيليا الفرنسي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، صورة له وهو يداعب صغيرته، معربا عن حبه لها برموز تعبيرية.

لويس فيغو – البرتغال

يقضي النجم البرتغالي السابق، اجازته الشتوية في صحراء إحدى الدول العربية، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) تظهر تواجده داخل أحد الخيام، مغردا: “استرخاء”.

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