تغريدات.. سميث يستذكر صديقه ورونالدو يتوجّه لمحطته المقبلة

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
نيمار دا سيلفا – البرازيل
Ei, você 👀 pic.twitter.com/BpKwA4J2kG
— Neymar Jr (@neymarjr) June 25, 2021
شارك الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “مرحبا يا عيون”، في إشارة إلى هدفه القادم.
كريستيانو رونالدو – البرتغال
Let's go👍👍🙏🇵🇹 pic.twitter.com/lKGNRJUHss
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2021
قام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بمشاركة صورة له مع مواطنه بيبي أثناء توجههم في الطائرة إلى مدينة اشبيلية لمواجهة بلجيكا اليوم في ثمن نهائي اليورو، مغردا: “دعنا نذهب”.
ماكسيمليانو غوميز – الأوروغواي
No hay tiempo para lamentarse, corregir y seguir mejorando. Ahora a pensar en el próximo partido.
Feliz por mis compañeros por el gran partido de ayer, estamos en cuarto ✅ Vamos Uruguay 🇺🇾. pic.twitter.com/rQxjKkmN2d
— Maximiliano Gómez (@gomez_maxi9) June 25, 2021
نشر مهاجم المنتخب الأوروغوياني ماكسيمليانو غوميز تغريدة، جاء فيها: “ليس هناك وقت للندم والتصحيح والاستمرار في التحسن، الآن لنفكر في المباراة القادمة، سعيد بأداء زملائي”.
آلان سميث – إنجلترا
A sad but heartwarming day remembering the life of a friend. You left a mark in this world Maxi ❤️ pic.twitter.com/sr6lY6R7vw
— Alan Smith (@9smudge) June 25, 2021
استذكر اللاعب الإنجليزي المعتزل آلان سميث، صديقه الراحل ماكسي، مغردا: “يوم حزين لكنه دافئ، تذكرت فيه حياة صديق، لقد تركت علامة في هذا العالم ماكسي”.