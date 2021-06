تغريدات.. سميث يستذكر صديقه ورونالدو يتوجّه لمحطته المقبلة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

شارك الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “مرحبا يا عيون”، في إشارة إلى هدفه القادم.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

قام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بمشاركة صورة له مع مواطنه بيبي أثناء توجههم في الطائرة إلى مدينة اشبيلية لمواجهة بلجيكا اليوم في ثمن نهائي اليورو، مغردا: “دعنا نذهب”.

ماكسيمليانو غوميز – الأوروغواي

نشر مهاجم المنتخب الأوروغوياني ماكسيمليانو غوميز تغريدة، جاء فيها: “ليس هناك وقت للندم والتصحيح والاستمرار في التحسن، الآن لنفكر في المباراة القادمة، سعيد بأداء زملائي”.

آلان سميث – إنجلترا

A sad but heartwarming day remembering the life of a friend. You left a mark in this world Maxi ❤️ pic.twitter.com/sr6lY6R7vw

— Alan Smith (@9smudge) June 25, 2021