تغريدات.. سواريز يحتفل بهدفه الـ 500 والتعمري يخوض 100 مباراة أوروبية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس سواريز – الأوروغواي

عبر الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد الإسباني، عن سعادته ببلوغه حاجز الهدف رقم 500 في مسيرته، مغردا: “فخور بتسجيل 500 هدفا في كرة القدم”.

موسى التعمري – الأردن

أبدى لاعب المنتخب الوطني ونادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي، موسى التعمري، سعادته بخوضه 100 مباراة في القارة العجوز، معلقا: ” 100 مباراة في أوروبا بعيداً عن الوطن والأهل والأصدقاء، والجمهور الأردني الرائع ما زال السند لتحقيق الحلم ورفع اسم الأردن عالياً كما عهدناه، 100 مباراة في أوروبا كانت مليئة بتوفيق الله وكرمه..”.

عامر شفيع – الأردن

شارك حارس المرمى المعتزل عامر شفيع، والذي يعمل في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول “النشامى”، صورة لعاملي وطن أثناء احتفالهما بعيد الأم الذي يصادف 21 آذار (مارس) من كل عام، معلقا: “بعيدا عن الرياضة، إخوة توأم يعملان كعمال وطن في منطقة صويلح، يحتفلان بعيد الآم، ألف تحية لهم، والله يعطيهم الصحة والعافية”.

سيرجينو دست – أميركا

+3! What a feeling to score my first La Liga goals! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/Bs9UkgH8h6

— Sergiño Dest (@sergino_dest) March 21, 2021